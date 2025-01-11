«Реймс» — «Ницца»: счет матча 2:4, обзор голов

на чужом поле одержал победу над(4:2) в матче 17-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей дублем отметился полузащитник Гаэтан Лаборд, который забил на 44-й минуте с пенальти и на 64-й минуте.

Еще по голу записали на своей счет Эванн Гессан на 28-й минуте и Али Абди на 86-й.

У «Реймса» голами отличились Дзюня Ито на 35-й минуте и Мамаду Диахон на 72-й.

Футбол. Франция. Лига 1 Реймс — Ницца 2:4 Голы: 0:1 Эванн Гессан (28'), 1:1 Дзюня Ито (35'), 1:2 Гаэтан Лаборде (пенальти) (44'), 1:3 Гаэтан Лаборде (64'), 2:3 Мамаду Диахон (72'), 2:4 Али Абди (86') Реймс: Йеванн Диуф, Аурелио Бута (Абдул Коне, 82'), Джозеф Окуму (Тибо де Смет, 77'), Седрик Кипре, Серхио Акьем, Тедди Теума (Мохамед Бамба, 82'), Маршал Манетси, Дзюня Ито, Умар Диаките, Кейто Накамура (Мамаду Диахон, 71'), Valentin Atangana (Ноа Санги, 71') Ницца: Марчин Булка, Мельвен Бар, Данте, Жонатан Клосс (Антуан Менди, 46'), Тангай Н'Домбеле (Том Луше, 78'), Хишем Будауи, Юссуф Ндайишимие, Гаэтан Лаборде (Юссуфа Мукоко, 88'), Софьян Диоп, Бадредин Буанани (Мохамед-Али Чо, 73'), Эванн Гессан (Али Абди, 73') Предупреждения: Эванн Гессан (37'), Маршал Манетси (42'), Серхио Акьем (48'), Luka Elsner (56'), Valentin Atangana (65'), Софьян Диоп (68'), Умар Диаките (74')

После этого матча «Ницца» занимает 4-е место в таблице Лиги 1 с 30-ю очками в активе. «Реймс» — на 12-й позиции (20 баллов).