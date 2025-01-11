«Лацио» — «Комо»: счет матча 1:1, обзор голов

На гол Булайе Диа гости ответили точным ударом Патрика Кутроне.
Отметим, что с 58-й минуты римляне играли в меньшинстве из-за удаления Лоума Чауны.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Комо 1:1
Голы: 1:0 Булайе Диа (34'), 1:1 Патрик Кутроне (72') Лацио: Иван Проведель, Самуэль Жиго, Алессио Романьоли, Лука Пеллегрини (Нуну Тавареш, 60'), Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 60'), Маттео Гюэндузи, Николо Ровелла, Густав Исаксен (Эльсеид Хюсай, 73'), Фисайо Деле-Баширу, Лум Чауна, Булайе Диа Комо: Жан Бутез, Альберто Морено (Андреа Белотти, 69'), Марк Кемпф, Альберто Доссена, Алиу Фадера, Габриэл Стрефезза (Ben Lhassine Kone, 85'), Янник Энгельгардт, Патрик Кутроне (Лука Маццители, 85'), Лукаш Да Кунья, Игнасе ван дер Бремпт, Nico Paz (Ассане Диао, 20') Предупреждения: Марк Кемпф (28'), Лука Пеллегрини (51'), Лум Чауна (57'), Лум Чауна (58'), Николо Ровелла (63'), Ассане Диао (63'), Янник Энгельгардт (84')
«Лацио» набрал 36 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. В активе «Комо» теперь 19 баллов и 15-я строчка.