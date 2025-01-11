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    Президент «Севильи» резко высказался о решении зарегистрировать игроков «Барселоны» Ольмо и Виктора

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    Президент «Севильи» Хосе Мария дель Нидо прокомментировал решение о допуске футболистов «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора на 2-ю часть нынешнего сезона Примеры.

    Даниэль Ольмо
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    Даниэль Ольмо

    «Нам очень стыдно за решение Высшего совета по спорту, потому что он изменил правила игры, которые соблюдали мы все.

    Чтобы подписать такого игрока, как Рубен Варгас, мы должны соблюдать правила экономического контроля, вписываться в потолок зарплат.

    Если вы "Барселона" или "Реал", к вам применяются одни правила, а если вы простой смертный — то другие. И я считаю, что это очень опасно, потому что это неуважение к остальным участникам футбола и, конечно, к нашим болельщикам», — приводит слова Карраско COPE.

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    • Напомним, что Примера разрешила временно зарегистрировать игроком «Барселоны» Даниэля Ольмо и Пау Виктора на 2-ю часть нынешнего сезона.

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