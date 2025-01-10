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    Постекоглу: Бентанкур чувствует себя хорошо, с ним все хорошо

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о состоянии полузащитника Родриго Бентанкура.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Бентанкур был в больнице, где ему сделали все необходимые анализы с целью убедиться, что всё в порядке. Сейчас он вернулся домой. С ним всё в порядке.

    Родриго чувствует себя хорошо. Разумеется, теперь мы будем следовать инструкциям. Я думаю, понадобится пара недель, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке», — приводит слова Постекоглу The Athletic.

    Напомним, Родриго Бентанкур во время матча с «Ливерпулем» упал на газон и не двигался после углового. Ему оказывали помощь на поле около семи минут, после чего госпитализировали.

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