Постекоглу: Бентанкур чувствует себя хорошо, с ним все хорошо

Главный тренервысказался о состоянии полузащитника

«Бентанкур был в больнице, где ему сделали все необходимые анализы с целью убедиться, что всё в порядке. Сейчас он вернулся домой. С ним всё в порядке.

Родриго чувствует себя хорошо. Разумеется, теперь мы будем следовать инструкциям. Я думаю, понадобится пара недель, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке», — приводит слова Постекоглу The Athletic.

Напомним, Родриго Бентанкур во время матча с «Ливерпулем» упал на газон и не двигался после углового. Ему оказывали помощь на поле около семи минут, после чего госпитализировали.