Нойер сможет сыграть против «Боруссии»

Вратарьвосстановился после перелома ребра.

38-летний голкипер сыграет в матче 16-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Эту информацию подтвердил наставник мюнхенской команды Венсан Компани.

Нойер в текущем сезоне провел 19 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а также 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Матч между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Баварией» стартует 11 января в 20:30 по московскому времени.

Календарь и таблица Бундеслиги

В настоящий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.