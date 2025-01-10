Нойер сможет сыграть против «Боруссии»

Мануэль Нойер Фото: globallookpress.com
38-летний голкипер сыграет в матче 16-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Эту информацию подтвердил наставник мюнхенской команды Венсан Компани.
Нойер в текущем сезоне провел 19 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а также 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Матч между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Баварией» стартует 11 января в 20:30 по московскому времени.
Календарь и таблица Бундеслиги
В настоящий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.