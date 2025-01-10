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    Нойер сможет сыграть против «Боруссии»

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    Вратарь Мануэль Нойер восстановился после перелома ребра.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    38-летний голкипер сыграет в матче 16-го тура Бундеслиги против «Боруссии» из Менхенгладбаха. Эту информацию подтвердил наставник мюнхенской команды Венсан Компани.

    Нойер в текущем сезоне провел 19 матчей за мюнхенцев во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а также 12 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

    Матч между «Боруссией» из Менхенгладбаха и «Баварией» стартует 11 января в 20:30 по московскому времени.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В настоящий момент «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги.

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