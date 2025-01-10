10 января в Бирмингемена стадионе «Вилла Парк» приметв рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча команд начнется в 23:00 по мск.

Последние результаты «львов» неплохие. Команда Уная Эмери обыграла 2:1 «Лестер» и с тем же результатом выиграла у «Манчестер Сити». Обе победы хозяева добыли в домашних стенах. «Астон Вилла» выиграла в четырех домашних матчах из пяти последних.

«Вест Хэм» потрепан парой сложнейших поединков. «Молотобойцы» крупно проиграли «Ливерпулю» 0:5, после чего они уступили 1:4 «Манчестер Сити». До этого лондонцы не проигрывали на протяжении четырех выступлений.

Прогнозы и ставки

В августе команды встречались в Лондоне и «Астон Вилла» выиграла 2:1, продлив беспроигрышную серию против «Вест Хэма» до четырех выступлений.

Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу». На ее победу они предлагают 1.93, а на победу «Вест Хэма» — 3.60. На проход команд в следующий раунд цифры составляют 1.45 и 2.80.

Эксперты LiveSport.Ru ждут от поединка голевого размена, несмотря на кубковый характер встречи. В своем прогнозе они предложили две ставки на голы.

ждут от поединка голевого размена, несмотря на кубковый характер встречи. В своем прогнозе они предложили две ставки на голы. ИИ полагает, что «Астон Вилла» выиграет встречу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Кубка Англии «Астон Вилла» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

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