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    «Астон Вилла» — «Вест Хэм»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Астон Вилла Вест Хэм
    10 января в Бирмингеме «Астон Вилла» на стадионе «Вилла Парк» примет «Вест Хэм» в рамках 1/32 финала Кубка Англии. Встреча команд начнется в 23:00 по мск.

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    Последние результаты «львов» неплохие. Команда Уная Эмери обыграла 2:1 «Лестер» и с тем же результатом выиграла у «Манчестер Сити». Обе победы хозяева добыли в домашних стенах. «Астон Вилла» выиграла в четырех домашних матчах из пяти последних.

    «Вест Хэм» потрепан парой сложнейших поединков. «Молотобойцы» крупно проиграли «Ливерпулю» 0:5, после чего они уступили 1:4 «Манчестер Сити». До этого лондонцы не проигрывали на протяжении четырех выступлений.

    Прогнозы и ставки

    В августе команды встречались в Лондоне и «Астон Вилла» выиграла 2:1, продлив беспроигрышную серию против «Вест Хэма» до четырех выступлений.

    • Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу». На ее победу они предлагают 1.93, а на победу «Вест Хэма» — 3.60. На проход команд в следующий раунд цифры составляют 1.45 и 2.80.

    • Эксперты LiveSport.Ru ждут от поединка голевого размена, несмотря на кубковый характер встречи. В своем прогнозе они предложили две ставки на голы.

    • ИИ полагает, что «Астон Вилла» выиграет встречу со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Кубка Англии «Астон Вилла» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.

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