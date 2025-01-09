Ван Дейк — о поражении «Ливерпуля»: Временами мы могли бы сыграть лучше

Защитниквысказался о поражении своей команды в 1-м матче полуфинала Кубка английской лиги против(0:1).

«Мы играли против сильной команды с хорошими атакующими игроками, которые постоянно бегали и усложняли нам задачу. Мы создавали возможности. На мой взгляд, не совсем явные шансы, но их было достаточно, чтобы мы могли забить.

Временами мы могли бы сыграть лучше. Это часть футбола. Временами мы неплохо проходили их оборону, но они защищались гораздо лучше, чем когда мы были здесь пару недель назад», — приводит слова ван Дейка ESPN.

Ответная игра между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» состоится 6-го февраля на домашнем стадионе мерсисайдцев «Энфилд».