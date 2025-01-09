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    Ван Дейк — о поражении «Ливерпуля»: Временами мы могли бы сыграть лучше

    Футбол Кубок Лиги Футбол Англии Тоттенхэм Ливерпуль
    Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк высказался о поражении своей команды в 1-м матче полуфинала Кубка английской лиги против «Тоттенхэма» (0:1).

    Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля»
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    Вирджил ван Дейк — защитник «Ливерпуля»

    «Мы играли против сильной команды с хорошими атакующими игроками, которые постоянно бегали и усложняли нам задачу. Мы создавали возможности. На мой взгляд, не совсем явные шансы, но их было достаточно, чтобы мы могли забить.

    Временами мы могли бы сыграть лучше. Это часть футбола. Временами мы неплохо проходили их оборону, но они защищались гораздо лучше, чем когда мы были здесь пару недель назад», — приводит слова ван Дейка ESPN.

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