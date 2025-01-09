Стало известно расписание контрольных матчей «Торпедо» на зимних сборах

Олег Кононов — главный тренер «Торпедо» Фото: globallookpress.com
Расписание контрольных матчей:
25 января. «Торпедо» — «Локомотив» Пловдив (Болгария);
31 января. «Торпедо» — «Рубин»;
3 февраля. «Торпедо» — «Крылья Советов»;
6 февраля. «Торпедо» — «Факел»;
12 февраля. «Торпедо» — «Оренбург»;
13 февраля. «Торпедо» — «Спартак-2»;
16 февраля. «Торпедо» — «Женис» (Казахстан);
19 февраля. «Торпедо» — «Челябинск»;
20 февраля. «Торпедо» — «Спартак».
После 21-го тура в российской Первой лиге «Торпедо» занимает 2-е место в таблице с 43 очками в активе, отставая от 1-й позиции на 2 балла.