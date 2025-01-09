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    Стало известно расписание контрольных матчей «Торпедо» на зимних сборах

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    Московское «Торпедо» опубликовало расписание товарищеских матчей в рамках зимних сборов, которые будут проводиться в Турции.

    Олег Кононов — главный тренер «Торпедо»
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    Олег Кононов — главный тренер «Торпедо»

    Расписание контрольных матчей:

    25 января. «Торпедо» — «Локомотив» Пловдив (Болгария);

    31 января. «Торпедо» — «Рубин»;

    3 февраля. «Торпедо» — «Крылья Советов»;

    6 февраля. «Торпедо» — «Факел»;

    12 февраля. «Торпедо» — «Оренбург»;

    13 февраля. «Торпедо» — «Спартак-2»;

    16 февраля. «Торпедо» — «Женис» (Казахстан);

    19 февраля. «Торпедо» — «Челябинск»;

    20 февраля. «Торпедо» — «Спартак».

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