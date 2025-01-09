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    Шерингем считает, что Роналду сможет играть в футбол после 40 лет

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду
    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Тедди Шерингем высказался о форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду, предположив, что футболист сможет играть в футбол после 40 лет.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Сможет ли Криштиану Роналду продолжать играть, когда ему исполнится больше 40 лет? Всё зависит от ситуации. В этом возрасте восстановление после ушибов и небольших травм становится значительно сложнее.

    У него потрясающее тело, и он ухаживает за ним гораздо более тщательно, чем игроки моего поколения. Если кто-то и сможет продолжать играть в таком возрасте, то это точно он, так как заботится о себе очень тщательно», — приводит слова Шерингема Goal.com.

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    • В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 12 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.

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