Шерингем считает, что Роналду сможет играть в футбол после 40 лет

Бывший нападающийвысказался о форварде, предположив, что футболист сможет играть в футбол после 40 лет.

«Сможет ли Криштиану Роналду продолжать играть, когда ему исполнится больше 40 лет? Всё зависит от ситуации. В этом возрасте восстановление после ушибов и небольших травм становится значительно сложнее.

У него потрясающее тело, и он ухаживает за ним гораздо более тщательно, чем игроки моего поколения. Если кто-то и сможет продолжать играть в таком возрасте, то это точно он, так как заботится о себе очень тщательно», — приводит слова Шерингема Goal.com.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Аль-Наср» 12 матчей в рамках чемпионата Саудовской Аравии, забил 10 голов и сделал 2 голевые передачи.