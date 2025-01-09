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    Файзулин: После тренировок Горлуковича мне было уже ничего не страшно

    Футбол Сборная России Футбол России Зенит СКА-Хабаровск
    Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Виктор Файзулин вспомнил период работа в «СКА-Хабаровск» под руководством олимпийского чемпиона 1988 года, знаменитого Сергея Горлуковича под прозвищу «Дед».

    Сергей Горлукович
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    Сергей Горлукович

    «Сейчас уже, конечно, вспоминаю тренировки под руководством Горлуковича с иронией. Думаю, наверное, он должен был встретиться по пути. Знаете, я вообще стараюсь из всего извлекать плюсы. А когда это происходит в моменте, ты, само собой, нервничаешь. Не понимаешь, что происходит.

    Пытаешься выстроить какую‑то логику, но не совсем получается. Зато когда у тебя тренером был Горлукович, ты все это прошел, то есть ощущение, что теперь вообще ничего не страшно (улыбается). Крестообразные связки, полеты из Хабаровска и так далее.

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    • Ты добираешься, скажем, до Новороссийска через Москву по 12–14 часов, но при этом понимаешь, что играть не будешь. С этим ощущением и летаешь. Как птица. Потом возвращаешься домой в Хабаровск с раздутыми голеностопами и знаешь, что сейчас сразу пойдешь тренироваться.

    Ты еще не готов или тренер просто не видит тебя в составе, но через неделю все равно снова в полет. Сидишь и думаешь: елки‑палки, полетели! Это дурацкие ощущения, когда в такой ситуации знаешь, что играть не будешь. Абсурд же. А по‑другому никак не выйдет. То есть надо это просто прожить.

    В Хабаровске жарища под 30 градусов, влажность, но главный тренер не дает пить воду. Мы ее прятали. Через докторов на угловых флажках. Это я четко помню. Но тогда не только Горлукович, многие тренеры почему‑то запрещали пить воду.

    В общем, в такой ситуации вообще не понимаешь, что с тобой происходит. Конкретное издевательство над организмом. Даже будучи молодым, я понимал, что для него это стресс. И что так нельзя, — сказал Файзулин "Матч ТВ".

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    Виктор Файзулин начинал свою карьеру в "СКА‑Энергии" (сейчас — "СКА‑Хабаровск"), где выступал с 2004 по 2006 год. Сергей Горлукович тренировал хабаровский клуб в 2006 и 2010 годах.

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