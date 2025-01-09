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    В «Факеле» опубликовали расписание контрольных матчей на зимние сборы

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    Стало известно расписание товарищеских матчей «Факела» на зимние сборы, которые пройдут в Турции.

    Дмитрий Пятибратов — главный тренер «Факела»
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    Дмитрий Пятибратов — главный тренер «Факела»

    Расписание контрольных встреч «Факела» на зимние сборы:

    17 января. «Факел» — «Спартак» Субботица (Сербия);

    22 января. «Факел» — «Железничар» (Босния и Герцеговина);

    29 января. «Факел» — «Динамо» Махачкала;

    1 февраля. «Факел» — «Пари НН» (два матча в один день);

    6 февраля. «Факел» — «Торпедо»;

    13 февраля. «Факел» — «Насаф» (Узбекистан);

    17 февраля. «Факел» — ЦСКА;

    21 февраля. «Факел» — «Арсенал» Тула.

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