В «Факеле» опубликовали расписание контрольных матчей на зимние сборы

Дмитрий Пятибратов — главный тренер «Факела» Фото: globallookpress.com
Расписание контрольных встреч «Факела» на зимние сборы:
17 января. «Факел» — «Спартак» Субботица (Сербия);
22 января. «Факел» — «Железничар» (Босния и Герцеговина);
29 января. «Факел» — «Динамо» Махачкала;
1 февраля. «Факел» — «Пари НН» (два матча в один день);
6 февраля. «Факел» — «Торпедо»;
13 февраля. «Факел» — «Насаф» (Узбекистан);
17 февраля. «Факел» — ЦСКА;
21 февраля. «Факел» — «Арсенал» Тула.
После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Факел» занимает 14-е место в таблице с 14-ю очками в активе.