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    Агент Миранчука: Не скажу точно, сможет ли Антон сыграть в этом месяце

    Футбол Футбол России Сьон
    Владимир Кузьмичев, агент полузащитника сборной России и швейцарского «Сьона» Антона Миранчука, высказался о нынешнем состоянии игрока.

    Антон Миранчук
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    Антон Миранчук

    «Не скажу точно, сможет ли Антон сыграть в этом месяце. Динамика положительная, никакой негативной информации не приходило. Если бы что-то было, он бы поделился. Вроде все нормально», — приводит слова Кузьмичева РИА Новости.

    Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре. В этом сезоне он провел в чемпионате Швейцарии 7 матчей и не отметился результативными действиями.

    Антон Миранчук последний раз выходил на поле 2 ноября. «Сьон» в ближайшем матче 18 января примет «Грассхоппер» в рамках 19‑го тура чемпионата Швейцарии.

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