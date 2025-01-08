Агент Миранчука: Не скажу точно, сможет ли Антон сыграть в этом месяце

, агент полузащитника сборной России и швейцарского, высказался о нынешнем состоянии игрока.

«Не скажу точно, сможет ли Антон сыграть в этом месяце. Динамика положительная, никакой негативной информации не приходило. Если бы что-то было, он бы поделился. Вроде все нормально», — приводит слова Кузьмичева РИА Новости.

Миранчук перешел в «Сьон» в сентябре. В этом сезоне он провел в чемпионате Швейцарии 7 матчей и не отметился результативными действиями.

Антон Миранчук последний раз выходил на поле 2 ноября. «Сьон» в ближайшем матче 18 января примет «Грассхоппер» в рамках 19‑го тура чемпионата Швейцарии.