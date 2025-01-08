8 января в саудовской Джидде состоится первый полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграюти каталонская. Начало игры в 22:00 мск.

«Атлетик» проводит хороший сезон. «Баски» имеют впечатляющую серию без поражений, которая длится с 6 октября. Результаты команды привели ее на 4-е место в турнирной таблице Примеры. В последних матчах «Атлетик» обыграл 2:1 «Осасуну» в чемпионате и в рамках 1/16 финала Кубка Испании победил «Логронес» по пенальти.

«Барселона» отстает от «Атлетико» и «Реала» в борьбе за лидерство в Примере. «Каталонцы» проиграли два последних матча в турнире, уступив 0:1 «Леганесу» и 1:2 «Атлетико». Отыграться за неудачи команда Флика смогла в поединке Кубка Испании, разгромив «Барбастро» 4:0.

Отметим, что «Атлетик» относительно недавно становился победителем Суперкубка. Это было в 2021 году. «Барса» выиграла турнир в 2023 году.

Прогнозы и ставки

Что касается очных встреч, то команды последний раз играли вместе 24 августа. Тогда «Барселона» выиграла 2:1. В целом же «каталонцы» остались непобежденными в 4 из 5 встреч.

Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 4.15 на победу «Атлетика», 1.84 на победу «Барсы». На проход в финал цифры составляют 2.80 и 1.44 соответственно.

Аналитики LiveSport.Ru предлагают свои ставки на этот поединок. Их можно узнать в прогнозе редакции.

предлагают свои ставки на этот поединок. Их можно узнать в прогнозе редакции. Искусственный интеллект прогнозирует победу «Барселоны» с минимальным счетом 1:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча полуфинала Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона» на сайте LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 300€ Новым игрокам