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    «Атлетик» — «Барселона»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Суперкубок Испании Футбол Испании Атлетик Барселона
    8 января в саудовской Джидде состоится первый полуфинальный матч Суперкубка Испании, в котором сыграют «Атлетик» Бильбао и каталонская «Барселона». Начало игры в 22:00 мск.

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    «Атлетик» проводит хороший сезон. «Баски» имеют впечатляющую серию без поражений, которая длится с 6 октября. Результаты команды привели ее на 4-е место в турнирной таблице Примеры. В последних матчах «Атлетик» обыграл 2:1 «Осасуну» в чемпионате и в рамках 1/16 финала Кубка Испании победил «Логронес» по пенальти.

    «Барселона» отстает от «Атлетико» и «Реала» в борьбе за лидерство в Примере. «Каталонцы» проиграли два последних матча в турнире, уступив 0:1 «Леганесу» и 1:2 «Атлетико». Отыграться за неудачи команда Флика смогла в поединке Кубка Испании, разгромив «Барбастро» 4:0.

    Отметим, что «Атлетик» относительно недавно становился победителем Суперкубка. Это было в 2021 году. «Барса» выиграла турнир в 2023 году.

    Прогнозы и ставки

    Что касается очных встреч, то команды последний раз играли вместе 24 августа. Тогда «Барселона» выиграла 2:1. В целом же «каталонцы» остались непобежденными в 4 из 5 встреч.

    • Букмекеры принимают ставки с такими коэффициентами: 4.15 на победу «Атлетика», 1.84 на победу «Барсы». На проход в финал цифры составляют 2.80 и 1.44 соответственно.

    • Аналитики LiveSport.Ru предлагают свои ставки на этот поединок. Их можно узнать в прогнозе редакции.

    • Искусственный интеллект прогнозирует победу «Барселоны» с минимальным счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча полуфинала Суперкубка Испании «Атлетик» — «Барселона» на сайте LiveCup.Run.

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