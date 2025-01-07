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    Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом»

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    «Тоттенхэм» сообщил о продлении контракт с капитаном команды Сон Хын Мином.

    Сон Хын Мин
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    Сон Хын Мин

    Новое соглашение южнокорейского футболиста с лондонским клубом рассчитано до июня 2026 года.

    Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сона в 38 миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний вингер провел в английской Премьер-лиге 17 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

    Сон перешел в «Тоттенхэм» летом 2015 года из леверкузенского «Байера» за 30 миллионов евро.

  • Источник: «Тоттенхэм» не собирается увольнять Постекоглу
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    • Напомним, в начале января «Тоттенхэм» объявил о переходе сына экс-вратаря «Сатурна».

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