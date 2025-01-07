Сон Хын Мин продлил контракт с «Тоттенхэмом»

сообщил о продлении контракт с капитаном команды

Новое соглашение южнокорейского футболиста с лондонским клубом рассчитано до июня 2026 года.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сона в 38 миллионов евро. В текущем сезоне 32-летний вингер провел в английской Премьер-лиге 17 матчей, забил пять мячей и сделал шесть результативных передач.

Сон перешел в «Тоттенхэм» летом 2015 года из леверкузенского «Байера» за 30 миллионов евро.

Напомним, в начале января «Тоттенхэм» объявил о переходе сына экс-вратаря «Сатурна».