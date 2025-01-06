Источник: «Тоттенхэм» не собирается увольнять Постекоглу

Руководство «Тоттенхэма» не планирует увольнятьс поста главного тренера.

По информации The Athletic, в лондонском клубе довольны работой австралийского специалиста, несмотря на недавние результаты команды.

«Тоттенхэм» выиграл лишь один из восьми предыдущих матчей в английской Премьер-лиге и опустился в турнирной таблице на 12-е место.

Источник отмечает, что в «Тоттенхэме» на сто процентов доверяют Постекоглу и даже не задумываются о смене главного тренера.

Напомним, в начале января «Тоттенхэм» объявил о переходе сына экс-вратаря «Сатурна».