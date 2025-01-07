Роналду высказался о перспективах своего старшего сына

Криштиану Роналду Фото: globallookpress.com
«По правде говоря, он хороший мальчик. С маленькими детьми все сложнее, а с ним у меня проблем нет. Он выше и сильнее, чем был я в его возрасте. Думаю, в итоге он вырастет выше меня.
Будет ли он таким же голодным до голов и побед? Голод — это самое трудное», — приводит слова Роналду O Jogo.
В текущем чемпионате Саудовской Аравии Роналду в 12 матчах забил 10 голов и сделал две результативные передачи.
«Аль-Наср» располагается на четвертом месте в таблице.