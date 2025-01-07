Роналду высказался о перспективах своего старшего сына

Форвапд «Аль-Насра» и сборной Португалииоценил перспективы своего старшего сына. 14-летний Криштианиньо играет за юношескую команду «Аль-Насра».

«По правде говоря, он хороший мальчик. С маленькими детьми все сложнее, а с ним у меня проблем нет. Он выше и сильнее, чем был я в его возрасте. Думаю, в итоге он вырастет выше меня.

Будет ли он таким же голодным до голов и побед? Голод — это самое трудное», — приводит слова Роналду O Jogo.

В текущем чемпионате Саудовской Аравии Роналду в 12 матчах забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

«Аль-Наср» располагается на четвертом месте в таблице.