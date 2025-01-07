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    Роналду высказался о перспективах своего старшего сына

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд
    Форвапд «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду оценил перспективы своего старшего сына. 14-летний Криштианиньо играет за юношескую команду «Аль-Насра».

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «По правде говоря, он хороший мальчик. С маленькими детьми все сложнее, а с ним у меня проблем нет. Он выше и сильнее, чем был я в его возрасте. Думаю, в итоге он вырастет выше меня.

    Будет ли он таким же голодным до голов и побед? Голод — это самое трудное», — приводит слова Роналду O Jogo.

    В текущем чемпионате Саудовской Аравии Роналду в 12 матчах забил 10 голов и сделал две результативные передачи.

    «Аль-Наср» располагается на четвертом месте в таблице.

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