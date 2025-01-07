Кински-младший: Я счастлив подписать контракт с «Тоттенхэмом»

Голкиперподелился эмоциями от перехода в «Тоттенхэм». Вратарь хочет как можно скорее выйти на поле.

«Я действительно счастлив быть здесь и подписать контракт. Для меня это удовольствие, потому что "Тоттенхэм" — это большое имя в Европе, в мире, особенно в Чешской Республике, так что, как я уже сказал, для меня это большая честь, и я действительно счастлив.

Я говорил с тренерами, я говорил со спортивным директором, почти со всеми, и у меня действительно возникло ощущение, что это будет правильный выбор. С нетерпением жду всего. Для меня это новый опыт. Я действительно счастлив сделать этот первый шаг за пределами своей страны. Я действительно счастлив, я действительно взволнован и с нетерпением жду тренировок, игр, потому что, конечно, цель каждого игрока — быть на поле. И это то, что я собираюсь сделать. Постараюсь выкладываться на тренировках, чтобы получить игровые минуты», — приводит слова Кински-младшего пресс-служба клуба.

Антонин Кински-младший является сыном бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински.