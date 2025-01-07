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    Кафанов: Хайкину открыт путь в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России Будё-Глимт
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что вратарь «Будё-Глимт» Никита Хайкин сможет получить вызов в национальную команду.

    Никита Хайкин
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    Никита Хайкин

    Ранее Хайкин отметил, что хотел бы получить норвежский паспорт по семейным причинам.

    «Недавно разговаривал с Никитой. Он отыграл еще один хороший сезон, стал в очередной раз чемпионом Норвегии, его команда успешно выступает в еврокубках.

    Путь в сборную для него открыт. Получение гражданства ничего не меняет, при этом он остается гражданином России», — приводит слова Кафанова РИА «Новости».

    Ранее Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт». В сезоне-2024 россиянин в 30 играх пропустил 31 гол.

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