Кафанов: Хайкину открыт путь в сборную России

Тренер вратарей сборной Россиизаявил, что вратарь «Будё-Глимт»сможет получить вызов в национальную команду.

Ранее Хайкин отметил, что хотел бы получить норвежский паспорт по семейным причинам.

«Недавно разговаривал с Никитой. Он отыграл еще один хороший сезон, стал в очередной раз чемпионом Норвегии, его команда успешно выступает в еврокубках.

Путь в сборную для него открыт. Получение гражданства ничего не меняет, при этом он остается гражданином России», — приводит слова Кафанова РИА «Новости».

Ранее Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт». В сезоне-2024 россиянин в 30 играх пропустил 31 гол.