Кафанов: Хайкину открыт путь в сборную России

Никита Хайкин Фото: globallookpress.com
Ранее Хайкин отметил, что хотел бы получить норвежский паспорт по семейным причинам.
«Недавно разговаривал с Никитой. Он отыграл еще один хороший сезон, стал в очередной раз чемпионом Норвегии, его команда успешно выступает в еврокубках.
Путь в сборную для него открыт. Получение гражданства ничего не меняет, при этом он остается гражданином России», — приводит слова Кафанова РИА «Новости».
Ранее Хайкин стал четырехкратным чемпионом Норвегии в составе «Будё-Глимт». В сезоне-2024 россиянин в 30 играх пропустил 31 гол.