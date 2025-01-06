Анчелотти: Я попросил молодых игроков продемонстрировать свои качества

Главный тренервысказался о победе над(5:0) в Кубке Испании.

«Я попросил молодых игроков продемонстрировать свои качества. Они молоды, и для них играть с нами — это хороший опыт. Мы все время наблюдаем за ними.

Атмосфера была очень приятной для игроков, после матча они остались, чтобы подписать футболки болельщиков, с этой точки зрения это был хороший матч.

Очевидно, наш класс выше, и мы смогли сохранить мотивацию и приверженность», — цитирует Анчелотти Marca.

«Реал» стал участником 1/8 финала Кубка Испании, но соперник мадридцев станет известен позже.