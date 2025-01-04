Томори может вернуться в АПЛ

Центральный защитник итальянского «Милана»может покинуть клуб.

В услугах 27-летнего англичанина всерьез заинтересован лондонский «Тоттенхэм», испытывающий серьезные проблемы в центре обороны, сообщает издание TalkSPORT.

Помимо «шпор» на Томори также претендуют «Ювентус» и «Ньюкасл».

В этом сезоне при прежнем главном тренере «Милана» Фонсеке английский защитник был глубоким резервистом, но новый наставник россонери Сержиу Консейсао рассматривает Томори в качестве футболиста основного состава.

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Это и может изменить решение защитника покинуть «Милан». Сейчас на портале Transfermarkt игрока оценивают в 22 млн евро.