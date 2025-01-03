Поединок 16-го тура французской Лиги 1приметна своем домашнем стадионе «Альянц Ривьера». Игра состоится 3 января в 23:00 по мск.

В последнее время результаты «Ниццы» нестабильные. Но то если смотреть на все турниры, в которых участвует команда. В Лиге 1 хозяева имеют только одно поражение в пяти турах. В прошлом туре «Ницца» сыграла вничью 2:2 с «Монпелье» и набрала 24 очка, с которыми она сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице.

«Ренн» выиграл перед этим матчем два раза подряд. Сначала гости со счетом 2:0 обыграли «Анже» в чемпионате, а после разгромили «Бордо» 4:1 в рамках Кубка Франции. Есть одно жирное «но» — «Ренн» ни разу не выиграл в гостях в рамках Лиги 1 в этом сезоне. В целом же команда набрала 17 очков и занимает 12-е место.

Прогнозы и ставки

«Ренн» вышел победителем в прошлом матче (2:0), однако тот проводился на его поле. На «Ривьере» «Ницца» выиграла два раза подряд и не проиграла в последних трех поединках.

Букмекеры принимают ставки на победу команд с коэффициентами 2.16 и 3.60. На ничью ставка принимается с коэффициентом 3.40.

Эксперты LiveSport.Ru также считают «Ниццу» фаворитом и ожидают от нее победу. О ставках на игру в прогнозе редакции.

также считают «Ниццу» фаворитом и ожидают от нее победу. О ставках на игру в прогнозе редакции. Искусственный интеллект ждет от «Ниццы» победу со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Ренн», а также другие матчи Лиги 1 смотрите на LiveCup.Run.

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