В последнее время результаты «Ниццы» нестабильные. Но то если смотреть на все турниры, в которых участвует команда. В Лиге 1 хозяева имеют только одно поражение в пяти турах. В прошлом туре «Ницца» сыграла вничью 2:2 с «Монпелье» и набрала 24 очка, с которыми она сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице.
«Ренн» выиграл перед этим матчем два раза подряд. Сначала гости со счетом 2:0 обыграли «Анже» в чемпионате, а после разгромили «Бордо» 4:1 в рамках Кубка Франции. Есть одно жирное «но» — «Ренн» ни разу не выиграл в гостях в рамках Лиги 1 в этом сезоне. В целом же команда набрала 17 очков и занимает 12-е место.
Прогнозы и ставки
«Ренн» вышел победителем в прошлом матче (2:0), однако тот проводился на его поле. На «Ривьере» «Ницца» выиграла два раза подряд и не проиграла в последних трех поединках.
- Букмекеры принимают ставки на победу команд с коэффициентами 2.16 и 3.60. На ничью ставка принимается с коэффициентом 3.40.
- Эксперты LiveSport.Ru также считают «Ниццу» фаворитом и ожидают от нее победу. О ставках на игру в прогнозе редакции.
- Искусственный интеллект ждет от «Ниццы» победу со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Ренн», а также другие матчи Лиги 1 смотрите на LiveCup.Run.
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