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    «Ницца» — «Ренн»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Лига 1 Футбол Франции Ницца Ренн Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    Поединок 16-го тура французской Лиги 1 «Ницца» примет «Ренн» на своем домашнем стадионе «Альянц Ривьера». Игра состоится 3 января в 23:00 по мск.

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    В последнее время результаты «Ниццы» нестабильные. Но то если смотреть на все турниры, в которых участвует команда. В Лиге 1 хозяева имеют только одно поражение в пяти турах. В прошлом туре «Ницца» сыграла вничью 2:2 с «Монпелье» и набрала 24 очка, с которыми она сейчас занимает 6-е место в турнирной таблице.

    «Ренн» выиграл перед этим матчем два раза подряд. Сначала гости со счетом 2:0 обыграли «Анже» в чемпионате, а после разгромили «Бордо» 4:1 в рамках Кубка Франции. Есть одно жирное «но» — «Ренн» ни разу не выиграл в гостях в рамках Лиги 1 в этом сезоне. В целом же команда набрала 17 очков и занимает 12-е место.

    Прогнозы и ставки

    «Ренн» вышел победителем в прошлом матче (2:0), однако тот проводился на его поле. На «Ривьере» «Ницца» выиграла два раза подряд и не проиграла в последних трех поединках.

    • Букмекеры принимают ставки на победу команд с коэффициентами 2.16 и 3.60. На ничью ставка принимается с коэффициентом 3.40.

    • Эксперты LiveSport.Ru также считают «Ниццу» фаворитом и ожидают от нее победу. О ставках на игру в прогнозе редакции.

    • Искусственный интеллект ждет от «Ниццы» победу со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Ницца» — «Ренн», а также другие матчи Лиги 1 смотрите на LiveCup.Run.

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