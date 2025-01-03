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    Каррагер: Аморим обладает аурой топ-тренера

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    Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о главном тренер «Манчестер Юнайтед» Рубене Амориме.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Пять поражений "Манчестер Юнайтед" в последних шести матчах лиги — это катастрофа. Даже последняя победа над "Манчестер Сити" была скорее результатом удивительной концовки, а не качественной игры на протяжении 90 минут. Прежде чем делать вывод, что для Аморима все закончится так же, как для Поттера, стоит отметить некоторые ключевые различия между выступлением Поттера в "Челси" и ситуацией в "Юнайтед".

    Я никогда не был уверен, что англичанин подходит для работы на "Стэмфорд Бридж". Это было интуитивное ощущение, основанное на культуре клуба, где болельщики привыкли видеть готовых суперзвездных тренеров, таких как Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Антонио Конте.

    У меня всегда было впечатление, что "Челси" нужен эксцентричный лидер, который своим ярким характером способен заявить о своем авторитете, даже общаясь с прессой. Поттер — совершенно иной тип личности.

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    • Аморим, напротив, обладает аурой топ-тренера. В отличие от Эрика тен Хага, он выглядит и звучит так, как должен выглядеть тренер высокого уровня. Слушая его, чувствуешь уверенность в том, что он точно знает, чего хочет от своих игроков, и, получив время и ресурсы, он добьется успеха.

    При тен Хаге "Юнайтед" выглядел как собрание индивидуальностей, не понимающих, какую систему они должны играть. При Амориме система просматривается, но он оказался в сложной ситуации. Очевидного решения нет без немедленного привлечения значительно более талантливых игроков, способных реализовать его планы», — приводит слова Каррагера The Telegraph.

    «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ после 19 туров.

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