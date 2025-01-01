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    Орлов: Болельщикам пожелаю, чтобы в 2025 году Fan ID отменили

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    Известный журналист Геннадий Орлов сделал свое пожелание российскому футболу.

    Болельщики «Зенита»
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    «Чемпионат страны с интересом смотрится. И Кубок тоже подтянулся. Несмотря на ротацию составов, за ним интересно наблюдать. Появляются хорошие ребята. Футбол живёт — это самое главное. Хотя условия сложнейшие, особенно для института сборных. Как можно оценивать национальную команду по товарищеским матчам с Брунеем, Сирией?

    И тем не менее игроки должны расти, прогрессировать, тянуться к уровню топ-футболистов Европы. К этому надо им стремиться. Этого им пожелаю. А болельщикам пожелаю, чтобы в 2025 году Fan ID отменили. Чтобы все люди ходили на футбол, как и раньше. От того, что активная часть из них не ходит, теряет и футбол, и болельщики», — сказал Орлов Чемпионату.

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