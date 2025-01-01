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    Моуринью хочет поработать в сборной, приняв участие на ЧЕ или ЧМ

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    Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью изъявил желание поработать в национальной команде в роли наставника.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Хотел бы поработать в сборной? Да. Я хочу попасть на чемпионат Европы или мира и объединить страну вокруг национальной команды — так, как мне это много раз удавалось с клубами и их болельщиками.

    Я хочу сделать это ради футбола, ради всего того, что олицетворяет собой этот вид спорта. Это будет невероятно, — сказал Моуринью Corriere Dello Sport.

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