Моуринью хочет поработать в сборной, приняв участие на ЧЕ или ЧМ

Главный тренеризъявил желание поработать в национальной команде в роли наставника.

«Хотел бы поработать в сборной? Да. Я хочу попасть на чемпионат Европы или мира и объединить страну вокруг национальной команды — так, как мне это много раз удавалось с клубами и их болельщиками.

Я хочу сделать это ради футбола, ради всего того, что олицетворяет собой этот вид спорта. Это будет невероятно, — сказал Моуринью Corriere Dello Sport.

Португальский специалист еще ни разу не работал в сборной. Моуринью возглавлял "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Рому".