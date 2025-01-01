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    Канчельскис: Главное для Батракова — не снижать требования к себе

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    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективах хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Конечно, Батраков может весной играть хуже, чем до перерыва. Это бывает со всеми. Может быть и наоборот — прилив сил, уверенность в себе и так далее.

    Главное для Алексея — не снижать требования к себе. Голова может закружиться так, что мы его не поймаем. Не хотелось бы такого, молодой парень должен двигаться дальше. Батракову нужно прогрессировать», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

    В текущем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 ассистов.

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