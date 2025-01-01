Канчельскис: Главное для Батракова — не снижать требования к себе

Бывший футболиствысказался о перспективах хавбека

«Конечно, Батраков может весной играть хуже, чем до перерыва. Это бывает со всеми. Может быть и наоборот — прилив сил, уверенность в себе и так далее.

Главное для Алексея — не снижать требования к себе. Голова может закружиться так, что мы его не поймаем. Не хотелось бы такого, молодой парень должен двигаться дальше. Батракову нужно прогрессировать», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал 8 ассистов.