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    Канчельскис: Мы варимся в собственном соку

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    Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу итогов сезона для российского футбола.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Не буду подводить итоги для российского футбола в 2024 году. Наша сборная не играет и клубы не участвуют в еврокубках. Мы варимся в собственном соку. Все друг друга знают и понимают. Даже бывают такие моменты, когда футболисты выходят на матчи не с тем желанием и настроем.

    У игроков особый настрой на матчи Лиги чемпионов или сборных, а здесь приезжаешь в Оренбург и играешь на искусственном поле. Есть же какая-то разница? Я уверен, что у иностранцев нет желания играть в футбол. Не хочу обижать "Оренбург", но такова нынешняя реальность.

    Раньше так на матчи с "Амкаром" выходили, где было полное безобразие с полем. Футболисты тогда думали, чтобы матч как можно быстрее закончился. Тот же "Зенит" в последних матчах показал, что футболисты просто не настроились. Всё равно нам надо быть в тонусе и держаться. В любой момент всё может измениться.

    Понятно, что кому-то из иностранцев поднадоел российский чемпионат, и он хочет уехать. Но у тебя есть контракт с клубом — будь добр выполняй его условия. Ты же знал, куда едешь», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

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