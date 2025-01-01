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    Гасперини: «Интер» — самая сильная команда

    Футбол Суперкубок Италии Футбол Италии Аталанта Интер
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о предстоящем матче против «Интера» в Суперкубке Италии.

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «После такой результативной серии в чемпионате и нахождения на вершине таблицы нам предстоит важная игра, даже если она отличается от тех, что были в Серии А. Это будет матч с другим форматом, и его нужно рассматривать с другой точки зрения.

    Прежде всего, мы должны подумать о том, что "Интер" сделал за последние три года. Это самая сильная команда. Последние два матча с ними были самыми сложными, остальные были более сбалансированными, и нам придется быть осторожными, чтобы не пропустить в самом начале, как это тогда случилось и оставаться в игре как можно дольше.

    Выезд в Саудовскую Аравию? Мы неожиданно увидели этот гиперсовременный город Эр-Рияд. Это очень важный турнир, но завтра — полуфинал: для нас также важно вернуться в Серию А — через неделю мы сыграем с "Удинезе", затем — "Ювентусом" и "Наполи". Завтра нам предстоит не только побороться за трофей, но и проверить, насколько конкурентоспособна эта команда, в том числе с точки зрения чемпионства», — цитирует Гасперини журналист Джанлука Ди Марцио.

    Напомним, что полуфинал Суперкубка Италии между «Аталантой» и «Интером» состоится завтра, 2 января.

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