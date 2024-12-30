«Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграет с «Ньюкаслом» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка в 14-ти матчах. На счету «красных дьяволов» 6 побед, 4 ничьи и 8 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей составляет 21:24.

Команда Рубена Аморима проиграла 4 из 5-ти последних матчей АПЛ. Набрать очки удалось только в дерби с «Манчестер Сити» — 2:1. В двух крайних турах «Манчестер Юнайтед» всухую проиграл «Борнмуту» (0:3) и «Вулверхэмптону» (0:2).

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» с 29 очками идет на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ. В 18-ти матчах «сороки» одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 30:21.

Команда Эдди Хау набрала отличный ход, одержав три крупные победы подряд, не пропустив при этом ни разу. Сначала «Ньюкасл» с одинаковым счетом 4:0 разгромил «Лестер» и «Ипсвич», а в крайнем туре отправил три безответных мяча в ворота «Астон Виллы» (3:0).

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 1:0 в Ньюкасле и 3:2 в Манчестере.

В последних 10-ти матчах на счету «Манчестер Юнайтед» 5 побед, «Ньюкасл» оказался сильнее в 3-х случаях и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» с коэффициентом 1.86.