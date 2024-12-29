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    Салах ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Ливерпулем»

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о переговорах с руководством «мерсисайдцев» по поводу возможного продления контракта.

    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»
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    Мохамед Салах — нападающий «Ливерпуля»

    «Мы далеки от этого, я не хочу ничего говорить перед СМИ. Единственное, о чём я думаю — это то, что я хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл чемпионат, и я хочу быть частью этого», — приводит слова Салаха BBC.

    Напомним, что действующий контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до конца нынешнего сезона. По данным СМИ, Салах может покинуть «мерсисайдцев» предстоящим летом, один из вариантов продолжения карьеры — ПСЖ.

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