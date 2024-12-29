Салах ответил на вопрос о возможном продлении контракта с «Ливерпулем»

Нападающийвысказался о переговорах с руководством «мерсисайдцев» по поводу возможного продления контракта.

«Мы далеки от этого, я не хочу ничего говорить перед СМИ. Единственное, о чём я думаю — это то, что я хочу, чтобы "Ливерпуль" выиграл чемпионат, и я хочу быть частью этого», — приводит слова Салаха BBC.

Напомним, что действующий контракт египтянина с «Ливерпулем» рассчитан до конца нынешнего сезона. По данным СМИ, Салах может покинуть «мерсисайдцев» предстоящим летом, один из вариантов продолжения карьеры — ПСЖ.

В нынешнем сезоне форвард провел за «Ливерпуль» 18 матчей в рамках АПЛ, забил 17 голов и сделал 13 голевых передач.