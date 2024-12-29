29 декабря в Милане состоится поединок 18-го тура Серии А, в которомприметна стадионе «Сан-Сиро». Начало в 22:45 мск.

«Милан» сильно отстает от еврокубковой зоны. На данный момент команде Паулу Фонсеки не хватает как минимум 5 очков. Сейчас «россонери» имеют 26 пунктов и занимают 8-е место. Они стараются набирать очки в каждом матче. 6 декабря хозяева проиграли 1:2 «Аталанте», но это было единственное поражение в чемпионате за последние 5 туров. Последний матч «Милан» провел 20 декабря, когда обыграл на выезде «Венецию» 1:0.

«Рома» очень нестабильная. Подопечные Раньери то выигрывают, то терпят поражение. Если смотреть на картину в общем, то с учетом всех турниров «римляне» выиграли 4 из 5 матчей. Однако в Серии А ситуация выглядит иначе — 3 поражения в 5 матчах и только две победы. Тем не менее в последних выступлениях «Рому» прорвало. Она разгромила 4:1 «Сампдорию» в Кубке Италии и уничтожила 5:0 «Парму» в матче итальянского первенства.

Прогнозы и ставки

Последние две очные встречи выиграла «Рома». Это было в Лиге Европы. В январе текущего года «россонери» обыграли «римлян» в рамках чемпионата Италии 3:1.

«Милан» с небольшим перевесом является фаворитом поединка. На его победу можно поставить за 2.34, тогда как ставки на победу «Ромы» принимаются с котировкой 3.35. На ничью стоит та же цифра.

Эксперты LiveSport.Ru ожидают от поединка низкую результативность. Они полагают, что соперники равны по силам, поэтому много голов мы не увидим. Свои ставки они предложили в прогнозе.

ожидают от поединка низкую результативность. Они полагают, что соперники равны по силам, поэтому много голов мы не увидим. Свои ставки они предложили в прогнозе. Искусственный интеллект также считает, что игра будет низовой, при этом в его версии прогноза «Милан» выиграет 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Милан» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы также найдете статистику, стартовые составы команд и коэффициенты букмекеров.

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