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    «Милан» — «Рома»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    29 декабря в Милане состоится поединок 18-го тура Серии А, в котором «Милан» примет «Рому» на стадионе «Сан-Сиро». Начало в 22:45 мск.

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    «Милан» сильно отстает от еврокубковой зоны. На данный момент команде Паулу Фонсеки не хватает как минимум 5 очков. Сейчас «россонери» имеют 26 пунктов и занимают 8-е место. Они стараются набирать очки в каждом матче. 6 декабря хозяева проиграли 1:2 «Аталанте», но это было единственное поражение в чемпионате за последние 5 туров. Последний матч «Милан» провел 20 декабря, когда обыграл на выезде «Венецию» 1:0.

    «Рома» очень нестабильная. Подопечные Раньери то выигрывают, то терпят поражение. Если смотреть на картину в общем, то с учетом всех турниров «римляне» выиграли 4 из 5 матчей. Однако в Серии А ситуация выглядит иначе — 3 поражения в 5 матчах и только две победы. Тем не менее в последних выступлениях «Рому» прорвало. Она разгромила 4:1 «Сампдорию» в Кубке Италии и уничтожила 5:0 «Парму» в матче итальянского первенства.

    Прогнозы и ставки

    Последние две очные встречи выиграла «Рома». Это было в Лиге Европы. В январе текущего года «россонери» обыграли «римлян» в рамках чемпионата Италии 3:1.

    • «Милан» с небольшим перевесом является фаворитом поединка. На его победу можно поставить за 2.34, тогда как ставки на победу «Ромы» принимаются с котировкой 3.35. На ничью стоит та же цифра.

    • Эксперты LiveSport.Ru ожидают от поединка низкую результативность. Они полагают, что соперники равны по силам, поэтому много голов мы не увидим. Свои ставки они предложили в прогнозе.

    • Искусственный интеллект также считает, что игра будет низовой, при этом в его версии прогноза «Милан» выиграет 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Милан» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run. На сайте вы также найдете статистику, стартовые составы команд и коэффициенты букмекеров.

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