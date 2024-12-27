Ван Нистелрой считает, что у «Ливерпуля» большие шансы выиграть АПЛ

Главный тренервысказался о шансахна чемпионство в английской Премьер-лиге сезона 2024/2025.

«В Премьер-лиге никогда нельзя загадывать наперёд. Но, глядя на "Ливерпуль", на стабильность этой команды, я могу сказать, что у них есть большие шансы выиграть АПЛ.

Мы же должны продолжать своё развитие. У нас был план на игру, игроки точно знали, что нужно делать, и делали это», — приводит слова ван Нистелроя Liverpool.com.

«Ливерпуль» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 42 очками в активе после 17-и туров, опережая ближайшего преследоватя на 7 пунктов.