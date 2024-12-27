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    Ван Нистелрой считает, что у «Ливерпуля» большие шансы выиграть АПЛ

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    Главный тренер «Лестера» Руд ван Нистелрой высказался о шансах «Ливерпуля» на чемпионство в английской Премьер-лиге сезона 2024/2025.

    Руд ван Нистелрой
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    Руд ван Нистелрой

    «В Премьер-лиге никогда нельзя загадывать наперёд. Но, глядя на "Ливерпуль", на стабильность этой команды, я могу сказать, что у них есть большие шансы выиграть АПЛ.

    Мы же должны продолжать своё развитие. У нас был план на игру, игроки точно знали, что нужно делать, и делали это», — приводит слова ван Нистелроя Liverpool.com.

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