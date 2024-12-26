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    «Вулверхэмптон» выиграл у «Манчестер Юнайтед» в АПЛ

    «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»: счет матча 2:0, обзор гола

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    В матче 18-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» победил «Манчестер Юнайтед» — 2:0.

    Матеус Кунья
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    Матеус Кунья

    Автором первого мяча на 58-й минуте стал бразильский нападающий Матеус Кунья.

    Второй гол «волки» забили на 90+9-й минуте после точного удара Хван Хи Чана.

    Отметим, что манкунианцы с 47-й минуте играли в меньшинстве после удаления за две желтые карточки Бруну Фернандеша.

    Календарь и таблица АПЛ

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед 2:0
    Голы: 1:0 Матеус Кунья (58'), 2:0 Хван Хи Чан (90 + 9') Вулверхэмптон: Жозе Са, Мэтт Доэрти, Сантьяго Буэно, Тоте Антонио Гомеш, Нелсон Семеду (Жанрикне Беллегард, 90'), Райан Айт Нури (Родригу Гомеш, 87'), Жуан Гомес (Томми Дойл, 73'), Гонсалу Гуэдеш (Хван Хи Чан, 74'), Матеус Кунья, Йёрген Странн Ларсен (Крэйг Доусон, 90'), Andre Манчестер Юнайтед: Андре Онана, Диогу Далот, Нуссайр Мазрауи, Лисандро Мартинес, Гарри Магуайр, Лени Йоро (Антони, 63'), Бруну Фернандеш, Кобби Майну (Каземиро, 63'), Мануэль Угарте (Кристиан Эриксен, 63'), Расмус Хёйлунн (Джошуа Зиркзее, 79'), Амад Диалло (Алехандро Гарначо, 79') Предупреждения: Лени Йоро (4'), Бруну Фернандеш (18'), Жуан Гомес (33'), Бруну Фернандеш (47'), Мануэль Угарте (54'), Мэтт Доэрти (90')

    Для нового главного тренера «волков» Витора Перейра это вторая победа в двух матчах. «Вулверхэмптон» поднялся на 17-е место с 15 очками. «МЮ» (22) — 14-й.

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