Тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра: Проблема команды была в психологии

Главный тренер «Вулверхэмптона»прокомментировал победу своей команды в рамках 18-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:0) и рассказал, что главной проблемой до его назначения являлась психология.

«В нашей команде хватает футболистов высокого уровня, проблема была в психологии, но сегодняшняя самоотдача и поддержка болельщиков — это нечто особенное. Два матча подряд на ноль? Обычно мои команды здорово играют в обороне, конечно, мне нравится, когда защита работает как швейцарские часы.

Гол Куньи с углового? Мы это отрабатывали, но определяющее значение имеет мастерство Куньи, думаю, что всё дело в этом. Он является футболистом, который может добиться многого. Второй гол? Для меня футболист, который может забить, но отдаёт голевую передачу — это проявление настоящего командного духа. Я очень счастлив», — цитирует Перейру BBC Sport.

Календарь и таблица АПЛ

«Вулверхэмптон» покинул зону вылета и теперь идет на 17-м месте в АПЛ. Витор Перейра одержал вторую победу подряд после своего назначения.