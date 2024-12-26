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    Тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра: Проблема команды была в психологии

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    Главный тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра прокомментировал победу своей команды в рамках 18-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (2:0) и рассказал, что главной проблемой до его назначения являлась психология.

    Витор Перейра
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    Витор Перейра

    «В нашей команде хватает футболистов высокого уровня, проблема была в психологии, но сегодняшняя самоотдача и поддержка болельщиков — это нечто особенное. Два матча подряд на ноль? Обычно мои команды здорово играют в обороне, конечно, мне нравится, когда защита работает как швейцарские часы.

    Гол Куньи с углового? Мы это отрабатывали, но определяющее значение имеет мастерство Куньи, думаю, что всё дело в этом. Он является футболистом, который может добиться многого. Второй гол? Для меня футболист, который может забить, но отдаёт голевую передачу — это проявление настоящего командного духа. Я очень счастлив», — цитирует Перейру BBC Sport.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вулверхэмптон» покинул зону вылета и теперь идет на 17-м месте в АПЛ. Витор Перейра одержал вторую победу подряд после своего назначения.

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