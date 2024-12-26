Тренер «Вулверхэмптона» Витор Перейра: Проблема команды была в психологии

«В нашей команде хватает футболистов высокого уровня, проблема была в психологии, но сегодняшняя самоотдача и поддержка болельщиков — это нечто особенное. Два матча подряд на ноль? Обычно мои команды здорово играют в обороне, конечно, мне нравится, когда защита работает как швейцарские часы.
Гол Куньи с углового? Мы это отрабатывали, но определяющее значение имеет мастерство Куньи, думаю, что всё дело в этом. Он является футболистом, который может добиться многого. Второй гол? Для меня футболист, который может забить, но отдаёт голевую передачу — это проявление настоящего командного духа. Я очень счастлив», — цитирует Перейру BBC Sport.
«Вулверхэмптон» покинул зону вылета и теперь идет на 17-м месте в АПЛ. Витор Перейра одержал вторую победу подряд после своего назначения.