Карин: Надеждой живем, а остальное заработаем

Главный тренер «Ростова» и сборной Россиидал комментарий по поводу ожиданий от следующего года.

«Честно, в наше время думать ничего не надо, даже противопоказано. А вот надеяться можно. Надеюсь, вернут нас быстрее, хотелось бы. Дай бог, потихоньку начнется возвращение. Надеждой и живем, а остальное заработаем», — отметил Карпин в эфире ютуб-канала сборной России.

В 2024 году сборная России сыграла с Сербией (4:0), Беларусью (4:0), Вьетнамом (3:0), Брунеем (11:0) и Сирией (4:0).

Российские сборные и клубы с февраля 2022 года отстранены от участия в международных турнирах.