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    Карин: Надеждой живем, а остальное заработаем

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    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин дал комментарий по поводу ожиданий от следующего года.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Честно, в наше время думать ничего не надо, даже противопоказано. А вот надеяться можно. Надеюсь, вернут нас быстрее, хотелось бы. Дай бог, потихоньку начнется возвращение. Надеждой и живем, а остальное заработаем», — отметил Карпин в эфире ютуб-канала сборной России.

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