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    «Челси» — «Фулхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 18-го тура АПЛ «Челси» — «Фулхэм»

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    «Челси» на своем поле сыграет с «Фулхэмом» в матче 18-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

    До матча

    «Челси»

    «Челси» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, записав на свой счет 35 очков в 17-ти матчах. Лондонский клуб одержал 10 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, забив 37 голов и пропустив 19 мячей в свои ворота.

    Команда под руководством Энцо Марески подходит к предстоящей игре с серией из 12-ти матчей без поражений. Правда в крайнем туре АЛП «Челси» потерял очки впервые за 6 матчей, сыграв в нулевую ничью с «Эвертоном» (0:0).

    До этого лондонцы на мажорной ноте завершили общий этап Лиги конференций, показав стопроцентный результат — 6 побед в 6-ти матчах. В крайнем туре «Челси» со счетом 5:1 разгромил дома «Шемрок Роверс».

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    «Фулхэм»

    «Фулхэм» с 25 очками занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. «Дачники» одержали 6 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 24:22.

    Три последних матча «Фулхэм» свел к ничьей. Команда под руководством Марку Силвы поделила очки с «Арсеналом» (1:1), «Ливерпулем» (2:2) и «Саутгемптоном» (0:0). Таким образом, «Фулхэм» не проигрывает на протяжении пяти последних матчей, но победа при этом только одна — над «Брайтоном» (3:1).

    Личные встречи

    «Челси» обыграл соперника в обоих матчах прошлого сезона АПЛ — 2:0 в гостях и 1:0 дома.

    В последних 10-ти встречах на счету «Челси» 8 побед, «Фулхэм» оказался сильнее одном случае и один раз была зафиксирована ничья.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Челси» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.20.

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