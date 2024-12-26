приметв рамках поединка 18-го тура чемпионата Англии, который состоится 26 декабря в 18:00 мск на «Виталити».

«Борнмут» может собой гордиться после прошлого поединка, в рамках которого клуб крупно выиграл у «Ман Юнайтед». Встреча проходила на «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 3:0. В целом же «вишни» идут на серии из пяти матчей без поражений, четыре из которых команда выиграла.

«Кристал Пэлас» в прошлом туре потерпел поражение, прервав свою беспроигрышную серию. «Орлы» не смогли справиться с «Арсеналом» и напускали от него 5 мячей (1:5). С учетом четвертьфинала Кубка лиги гости уступили «канонирам» два раза подряд. Однако ранее гости одолели «Брайтон» (3:1) и отобрали очки у «Ман Сити» (2:2).

Календарь и таблица АПЛ

Текущая форма «Борнмута» позволила клубу подняться на 5-е место с 28 очками, «Кристал Пэлас» имеет 16 очков и занимает 16-е место.

Прогнозы и ставки

«Борнмут» выиграл два последних матча против «Кристал Пэлас», причем всухую.

Букмекеры считают фаворитом «Борнмут». Котировки составляют 1.95 и 3.70.

В своем прогнозе эксперты LiveSport.Ru предложили ставки с коэффициентами 2.50 и 3.00.

предложили ставки с коэффициентами 2.50 и 3.00. Искусственный интеллект прогнозирует ничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Борнмут» — «Кристал Пэлас» смотрите на сайте LiveCup.Run.

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