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    Давид Волк отреагировал на интерес «Спартака»

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    Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк высказался об интересе к нему со стороны «Спартака».

    Давид Волк
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    Давид Волк

    «Слухи — неотъемлемая часть футбола. Всегда есть какой‑то интерес. Мне кажется, и до этого подобные слухи возникали. Просто сейчас больше внимания. Сам узнал об этом от родственников, написали мне: "Правда, ты уходишь?" А я даже не в курсе. Поэтому пришлось в интернете поискать информацию, интересно же. Но в целом ничего в этом, думаю, на данный момент нет.

    Готов ли пойти на повышение? Я ради этого и стараюсь, и тружусь, чтобы достичь высот. Жизнь состоит из этой лестницы, по которой ты должен двигаться вперёд, несмотря на какие‑то обстоятельства, при которых ты не хочешь кого‑то обижать и так далее. Но ты должен двигаться дальше», — приводит слова Волка «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    В текущем сезоне Волк принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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