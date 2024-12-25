Давид Волк отреагировал на интерес «Спартака»

Голкипер махачкалинскоговысказался об интересе к нему со стороны

«Слухи — неотъемлемая часть футбола. Всегда есть какой‑то интерес. Мне кажется, и до этого подобные слухи возникали. Просто сейчас больше внимания. Сам узнал об этом от родственников, написали мне: "Правда, ты уходишь?" А я даже не в курсе. Поэтому пришлось в интернете поискать информацию, интересно же. Но в целом ничего в этом, думаю, на данный момент нет.

Готов ли пойти на повышение? Я ради этого и стараюсь, и тружусь, чтобы достичь высот. Жизнь состоит из этой лестницы, по которой ты должен двигаться вперёд, несмотря на какие‑то обстоятельства, при которых ты не хочешь кого‑то обижать и так далее. Но ты должен двигаться дальше», — приводит слова Волка «Матч ТВ».

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В текущем сезоне Волк принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых пропустил 19 мячей и восемь раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.