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    Постекоглу — о загруженности календаря: В какой-то момент ситуация должна измениться

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу высказался о травмах футболистов из-за большой загруженности календаря.

    Ангелос Постекоглу
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    Ангелос Постекоглу

    «Я, кажется, уже говорил, что руководители должны обратить на это внимание. Думаю, что это касается всех. За исключением, может быть, "Ливерпуля", у всех остальных были довольно серьёзные травмы, у нас больше, чем у большинства, но большинство клубов пострадали. Честно говоря, думаю, именно поэтому в Премьер-лиге довольно напряжённая ситуация, если не считать "Ливерпуля". Считаю, что все сводится к тому, что в какой-то момент ситуация должна измениться.

    Я не слишком оптимистичен по этому поводу, потому что кажется, что с каждым годом мы добавляем всё больше турниров. Так что я не думаю, что это действительно оказывает влияние. Либо это так, либо вы увеличиваете составы и даёте возможности клубам с более крупными составами, потому что, безусловно, с текущей нагрузкой на игроков становится всё труднее справляться», — приводит слова Постекоглу официальный сайт «Тоттенхэма».

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    • Сейчас в составе «шпор» 6 травмированных футболистов. После 17-и туров в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» занимает 11-е место в таблице с 23 очками в активе.

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