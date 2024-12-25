Гвардиола похвалил «Эвертон» перед очным матчем в АПЛ

Наставник «Манчестер Сити»поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном». Встреча пройдет 26 декабря.

«Команды Шона Дайча всегда имеют действительно хорошую структуру обороны, действительно хорошие схемы в обороне и нападении.

У них хорошие переходы и, конечно же, подачи со штрафных и длинные передачи, они действительно сильны. Они, возможно, в пятёрке сильнейших лиг Европы, одни из лучших по количеству сухих матчей. Это означает, что они действительно хорошо работают», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Сити» идет на 7-м месте в таблице АПЛ. Клуб набрал 27 очков в 17 встречах.