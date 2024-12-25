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    Гвардиола похвалил «Эвертон» перед очным матчем в АПЛ

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    Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча 18-го тура АПЛ с «Эвертоном». Встреча пройдет 26 декабря.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Команды Шона Дайча всегда имеют действительно хорошую структуру обороны, действительно хорошие схемы в обороне и нападении.

    У них хорошие переходы и, конечно же, подачи со штрафных и длинные передачи, они действительно сильны. Они, возможно, в пятёрке сильнейших лиг Европы, одни из лучших по количеству сухих матчей. Это означает, что они действительно хорошо работают», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» идет на 7-м месте в таблице АПЛ. Клуб набрал 27 очков в 17 встречах.

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