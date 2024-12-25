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    Черданцев: Коррупционный скандал с «Крыльями Советов»? Давайте дождемся итогов

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    Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу коррупционного скандала в российском футболе. Он призвал дождаться итогов расследования.

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    26 ноября губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отметил, что «Крылья Советов» должны 36 млн рублей неназванным преступникам за выплату взяток судьям, а в российском судействе существует коррупционная схема.

    «Давайте дождемся итогов. Думаю, кого-нибудь крайнего найдут и накажут. Но не думаю, что совершится какая-то революция в футболе и в судействе. Это закрытый клуб, где люди занимаются своими делами, зачистить эту поляну, мне кажется, не представляется возможным. Поэтому рассчитывать на то, что после этой истории в российском футболе останутся только порядочные люди...

    Сигнал есть, значит, наверное, будут действовать люди осторожнее и понимать, что может быть и определенная ответственность за неспортивные действия», — сказал Черданцев «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» находятся на 10-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 18 очков в 18 матчах.

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