Тео Эрнандес может покинуть «Милан» из-за сложных отношений с Фонсекой

Защитник «Милана»может покинуть команду.

Причиной продажи француза могут стать непростые отношения игрока с главным тренером команды Паулу Фонсекой, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Тео провел в запасе недавний матч против «Дженоа» и не попал в стартовый состав в игре с «Вероной». Ранее Фонсека признался, что он остался недоволен игрой 27-летнего футболиста в матче Лиги чемпионов против «Црвены Звезды».

Источник отмечает, что серьезный интерес к Эрнандесу проявляют как минимум два топ-клуба — «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал».

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Эрнандеса в 50 миллионов евро. В текущем сезоне он провел за «Милан» 19 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.