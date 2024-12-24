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    Симоне Индзаги высказался о победе над «Комо»

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    Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги матча 17-го тура итальянской Серии А с «Комо».

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    Встреча прошла 23 декабря в Милане. Хозяева победили со счетом 2:0.

    «Мы должны поздравить "Комо", потому что они играли здесь в хороший футбол, но "Интер" всегда был сосредоточен и позволил им очень мало. В первой половине мы играли не так остро, как обычно, и поле тоже было не в лучшем состоянии, так как его переложат на следующей неделе.

    Мы играли против команды, которая бежала изо всех сил, но мы знали, что как только мы прибавим скорость, мы сможем взять ситуацию под контроль, и так и произошло», — приводит слова Индзаги Football Italia.

    Календарь и таблица Серии А

    «Интер» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Клуб набрал 37 очков в 16 встречах.

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