Радимов: В Серии А бороться за золото будут «Наполи», «Аталанта» и «Интер»

Экс-игрок сборной Россиивыразил мнение, что миланский «Интер» является фаворитом чемпионата Италии.

После 17 туров в таблице лидирует «Аталанта», у которой 40 очков. Далее в топ-3 располагаются «Наполи» (38) и «Интер» (37).

«Бороться за золото будут "Наполи", "Аталанта" и "Интер". "Наполи" все свои матчи уверенно дожимает с приходом Лукаку, но в любом случае "Интер" — главный фаворит. У них два состава, отлаженная схема — им на длинной дистанции будет тяжело противостоять.

"Аталанта" выигрывает, но их часто выручает вратарь, запаса прочности не хватает», — сказал Радимов на канале «Матч ТВ».

Календарь и таблица Серии А

Ранее «Интер» в рамках чемпионата Италии дома одолел «Комо» со счетом 2:0.