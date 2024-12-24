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    Радимов: В Серии А бороться за золото будут «Наполи», «Аталанта» и «Интер»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи Интер Аталанта
    Экс-игрок сборной России Владислав Радимов выразил мнение, что миланский «Интер» является фаворитом чемпионата Италии.

    Владислав Радимов
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    Владислав Радимов

    После 17 туров в таблице лидирует «Аталанта», у которой 40 очков. Далее в топ-3 располагаются «Наполи» (38) и «Интер» (37).

    «Бороться за золото будут "Наполи", "Аталанта" и "Интер". "Наполи" все свои матчи уверенно дожимает с приходом Лукаку, но в любом случае "Интер" — главный фаворит. У них два состава, отлаженная схема — им на длинной дистанции будет тяжело противостоять.

    "Аталанта" выигрывает, но их часто выручает вратарь, запаса прочности не хватает», — сказал Радимов на канале «Матч ТВ».

    Календарь и таблица Серии А

    Ранее «Интер» в рамках чемпионата Италии дома одолел «Комо» со счетом 2:0.

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