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    «Ювентус» на выезде обыграл «Монцу»

    «Монца» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Монца Ювентус
    В матче 17-го тура итальянской Серии А «Монца» на своем поле уступила туринскому «Ювентусу» со счетом 1:2.

    Нико Гонсалес
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    Нико Гонсалес

    На 14-й минуте счет открыл полузащитник Уэстон Маккенни.

    Хозяева смогли отыграться после точного удара Сандро Биринделли.

    Победу старой синьоре на 39-й минуте принес аргентинец Нико Гонсалес.

    Календарь и таблица Серии А

    Футбол. Италия. Серия А
    Монца — Ювентус 1:2
    Голы: 0:1 Уэстон Маккенни (14'), 1:1 Самуэле Биринделли (22'), 1:2 Николас Гонсалес (39') Монца: Стефано Турати, Роб Холдинг, Андреа Карбони, Педру Перейра (Патрик Чиурриа, 71'), Гиоргос Кирьякопулос, Самуэле Биринделли (Стефано Сенси, 85'), Варрен Бондо, Алессандро Бьянко, Джанлука Капрари (Мирко Марич, 86'), Дани Мота, Danilo D`Ambrosio (Армандо Иццо, 83') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Николо Савона, Мануэль Локателли, Теун Коопмейнерс (Хефрен Тюрам, 46'), Уэстон Маккенни (Николо Фаджоли, 90'), Душан Влахович (Samuel Mbangula, 85'), Кенан Йылдыз, Николас Гонсалес (Андреа Камбьязо, 64'), Шику Консейсау (Vasilije Adzic, 85') Предупреждения: Педру Перейра (15'), Шику Консейсау (57')

    «Монца» идет на последнем месте с 10 очками. «Ювентус» (31) поднялся на шестое место.

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