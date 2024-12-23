«Монца» — «Ювентус»: счет матча 1:2, обзор голов

Нико Гонсалес Фото: globallookpress.com
На 14-й минуте счет открыл полузащитник Уэстон Маккенни.
Хозяева смогли отыграться после точного удара Сандро Биринделли.
Победу старой синьоре на 39-й минуте принес аргентинец Нико Гонсалес.
Футбол. Италия. Серия А
Монца — Ювентус 1:2
Голы: 0:1 Уэстон Маккенни (14'), 1:1 Самуэле Биринделли (22'), 1:2 Николас Гонсалес (39') Монца: Стефано Турати, Роб Холдинг, Андреа Карбони, Педру Перейра (Патрик Чиурриа, 71'), Гиоргос Кирьякопулос, Самуэле Биринделли (Стефано Сенси, 85'), Варрен Бондо, Алессандро Бьянко, Джанлука Капрари (Мирко Марич, 86'), Дани Мота, Danilo D`Ambrosio (Армандо Иццо, 83') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Федерико Гатти, Николо Савона, Мануэль Локателли, Теун Коопмейнерс (Хефрен Тюрам, 46'), Уэстон Маккенни (Николо Фаджоли, 90'), Душан Влахович (Samuel Mbangula, 85'), Кенан Йылдыз, Николас Гонсалес (Андреа Камбьязо, 64'), Шику Консейсау (Vasilije Adzic, 85') Предупреждения: Педру Перейра (15'), Шику Консейсау (57')
«Монца» идет на последнем месте с 10 очками. «Ювентус» (31) поднялся на шестое место.