«Ланс» — «ПСЖ»: счет матча 1:1, пен 3:4

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
Основное время не выявило победителя — 1:1.
На 66-й минуте счет открыл нападающий хозяева Мбала Нзола.
Парижане смогли отыграться через 4 минуты после точного удара Гонсалу Рамуша. Победителя пришлось определять в серии 11-метровых.
В серии пенальти точнее оказались футболисты «ПСЖ» со счетом 4:3, которые реализовали все свои попытки, тогда как «Ланс» «смазал» дважды.
Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе.
Футбол. Франция. Кубок
Ланс — ПСЖ 1:1
Голы: 1:0 M'Bala Nzola (66'), 1:1 Гонсалу Рамуш (70') Ланс: Эрве Коффи, Абдукодир Хусанов (Маланг Сарр, 90'), Кевин Дансо, Факундо Медина, Дейер Мачадо (Джоаннер Чавес, 89'), Пшемыслав Франковски, Адриен Томассон (Флорьян Сотока, 89'), Нейл Эль-Айнауи, Анди Диуф, Анжело Фюльжини (Давид Кошта, 70'), M'Bala Nzola ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш, 66'), Усман Дембеле, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 57'), Ли Кан Ин (Брэдли Баркола, 66') Предупреждения: Will Still (58'), Маркос Маркиньос (67'), Абдукодир Хусанов (75')