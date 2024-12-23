ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бен ЧилвеллПанические покупки. Чилвелл зимой перейдет в «МЮ», а Фергюсон в « Ман Сити»?
  • 01:08
    • Сафонов помог выйти «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции
  • 21:54
    • «Аталанта» вырвала победу у «Эмполи» и сохранила лидерство в Серии А
  • 21:24
    • «Ливерпуль» выиграл у «Тоттенхэма», забив шесть мячей
  • 20:13
    • «Реал» выиграл у «Севильи» в результативном матче
  • 00:41
    • «Ювентус» на выезде обыграл «Монцу»
    Все новости спорта

    Сафонов помог выйти «ПСЖ» в 1/16 финала Кубка Франции

    «Ланс» — «ПСЖ»: счет матча 1:1, пен 3:4

    Футбол Кубок Франции Футбол Франции Ланс ПСЖ
    Завершился матч 1/32 финала Кубка Франции между «Лансом» и «ПСЖ».

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    Основное время не выявило победителя — 1:1.

    На 66-й минуте счет открыл нападающий хозяева Мбала Нзола.

    Парижане смогли отыграться через 4 минуты после точного удара Гонсалу Рамуша. Победителя пришлось определять в серии 11-метровых.

    В серии пенальти точнее оказались футболисты «ПСЖ» со счетом 4:3, которые реализовали все свои попытки, тогда как «Ланс» «смазал» дважды.

    Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов вышел в стартовом составе.

    Футбол. Франция. Кубок
    Ланс — ПСЖ 1:1
    Голы: 1:0 M'Bala Nzola (66'), 1:1 Гонсалу Рамуш (70') Ланс: Эрве Коффи, Абдукодир Хусанов (Маланг Сарр, 90'), Кевин Дансо, Факундо Медина, Дейер Мачадо (Джоаннер Чавес, 89'), Пшемыслав Франковски, Адриен Томассон (Флорьян Сотока, 89'), Нейл Эль-Айнауи, Анди Диуф, Анжело Фюльжини (Давид Кошта, 70'), M'Bala Nzola ПСЖ: Матвей Сафонов, Нуну Мендеш, Вильян Пачо, Маркос Маркиньос, Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (Гонсалу Рамуш, 66'), Усман Дембеле, Жоау Невеш, Витор Феррейра, Фабиан Руис (Уоррен Заир-Эмери, 57'), Ли Кан Ин (Брэдли Баркола, 66') Предупреждения: Will Still (58'), Маркос Маркиньос (67'), Абдукодир Хусанов (75')
    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» добьется очередной гостевой победы?
  • «Бостон» — «Вашингтон». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Интер» уничтожит своего соперника?
  • «Интер» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Бенфика» разгромить «Эшторил»?
  • «Бенфика» — «Эшторил». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Эштрела — Риу Аве
  • Футбол
  • Сегодня в 23:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Насьонал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бейтар — Ирони Тибериас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Политехника Яссы — ФКСБ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры