В «Крыльях Советов» рассказали о планах на зимние сборы

Пресс-службаобъявила планы на зимние учебно-тренировочные сборы.

«Команда соберётся в Москве 13 января, откуда отправится на первый сбор в турецкую Лару. Тренироваться самарцы будут на полях футбольного комплекса "Титаник Мардан". "Крылья" проведут все три сбора в Турции и сыграют 7 контрольных матчей.

Первый УТС продлится до 24 января, второй пройдёт с 27 января по 9 февраля, третий — с 14 февраля по 27 февраля. Между вторым и третьим сборами запланировано углубленное медицинское обследование. По завершении третьего сбора команда отправится в Краснодар», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов», опубликованном в телеграм-канале.

После 18-и туров в российской Премьер-лиге самарская команда занимает 10-е место в таблице с 19-ю очками в активе.