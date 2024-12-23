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    В «Крыльях Советов» рассказали о планах на зимние сборы

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    Пресс-служба «Крыльев Советов» объявила планы на зимние учебно-тренировочные сборы.

    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»
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    Игорь Осинькин — главный тренер «Крыльев Советов»

    «Команда соберётся в Москве 13 января, откуда отправится на первый сбор в турецкую Лару. Тренироваться самарцы будут на полях футбольного комплекса "Титаник Мардан". "Крылья" проведут все три сбора в Турции и сыграют 7 контрольных матчей.

    Первый УТС продлится до 24 января, второй пройдёт с 27 января по 9 февраля, третий — с 14 февраля по 27 февраля. Между вторым и третьим сборами запланировано углубленное медицинское обследование. По завершении третьего сбора команда отправится в Краснодар», — сказано в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов», опубликованном в телеграм-канале.

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