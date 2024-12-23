ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тайсон Фьюри против Александра УсикаТретьего боя не будет. Усик снова разобрал Фьюри и подтвердил статус лучшего тяжеловеса
    Все новости спорта

    Безбородов не стал обжаловать решение о своем отстранении

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РФС РПЛ Футбол России Спартак Зенит Краснодар Динамо
    Арбитр Владислав Безбородов отказался от возможности подать апелляцию на решение о своем отстранении. Об этом сообщил председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии РФС Павел Каманцев.

    Владислав Безбородов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Владислав Безбородов

    В ноябре Безбородов был отстранен от работы на матча РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25 за нарушение морально‑этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие.

    «Он этим правом не воспользовался. Сроки подачи уже прошли, решение апеллировать он уже не сможет», — сказал Каманцев, слова которого приводит «Матч ТВ».

  • Экс-арбитр РПЛ о дисквалификации Безбородова: Кажется, это конец карьеры
  • Читайте по теме

    • Сообщалось о том, что пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» писал комментарии в социальных сетях, в которых хвалил работу Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи». После этого в РФС начали проверку.

    Безбородов является рекордсменом среди судей по количеству матчей в чемпионатах России (306).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Интер» уничтожит своего соперника?
  • «Интер» — «Комо». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Динамо» взять реванш у казанцев?
  • «Динамо» Москва — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Авангард» нацелен на успех в Магнитогорске
  • «Металлург» Мг — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.37
  • Экспресс дня 23 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Интер — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Бенфика — Эшторил
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Фиорентина — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барыс — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бостон — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лада — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры