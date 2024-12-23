Безбородов не стал обжаловать решение о своем отстранении

Арбитротказался от возможности подать апелляцию на решение о своем отстранении. Об этом сообщил председатель судейского комитета и экспертно‑судейской комиссии РФС Павел Каманцев.

В ноябре Безбородов был отстранен от работы на матча РПЛ и других соревнований под эгидой РФС до конца сезона‑2024/25 за нарушение морально‑этических норм или правил делового поведения, а также предоставление заведомо ложной информации или ее сокрытие.

«Он этим правом не воспользовался. Сроки подачи уже прошли, решение апеллировать он уже не сможет», — сказал Каманцев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Сообщалось о том, что пользователь с никнеймом «Владислав Безбородов» писал комментарии в социальных сетях, в которых хвалил работу Владислава Безбородова: «Пожалуйста, не трогайте только Безбородова. Один остался, который умеет судить, приятно смотреть матчи». После этого в РФС начали проверку.

Безбородов является рекордсменом среди судей по количеству матчей в чемпионатах России (306).