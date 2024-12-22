Лондонский «Челси» сыграет в гостях с «Эвертоном» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Эвертон»

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ. В активе команды из Ливерпуля 15 очков в 15-ти матчах — 3 победы, 6 ничьих и 6 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 14:21.

У «Эвертона» одна победа в семи последних матчах АПЛ — двумя турами был разгромлен «Вулверхэмптон» (4:0). В крайнем матче чемпионата команда Шона Дайча отобрала очки у одного из лидеров таблицы «Арсенала», сыграв с лондонцами в нулевую ничью.

«Челси»

«Челси» с 34 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на два балла, но при этом у «красных» есть игра в запасе. В 16-ти матчах команда из Лондона одержала 10 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 2 поражения, забив 37 голов и пропустив 19 мячей в свои ворота.

В пяти последних матчах подопечные Энцо Марески не потеряли ни одного очка. За этот отрезок «синие» обыграли такие команды, как «Лестер» (2:1), «Астон Вилла» (3:0), «Саутгемптон» (5:1), «Тоттенхэм» (4:3) и «Брентфорд» (2:1).

На этой неделе «Челси» успешно провел заключительный матч общего этапа Лиги конференций, разгромив дома «Шемрок Роверс» (5:1). Лондонский клуб выиграл все 6 игр на данном и этапе и вышел в 1/8 финала с первого места.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 2:0 в Ливерпуле и 6:0 в Лондоне.

В последних 10-ти матчах на счету каждой из команд по 4 победы, еще два раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Челси» с коэффициентом 1.80.