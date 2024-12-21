21 декабря на стадионе «Селлхерст Парк» в Лондонепримет. Поединок 17-го тура АПЛ начнется в 20:30 по мск.

Перед поединком команды находятся в разных частях турнирной таблицы. «Кристал Пэлас» с 16 очками занимает 15-е место, «Арсенал» набрал 30 баллов и находится на 3-й позиции. При этом хозяева набрали неплохую форму, как для команды из нижней трети таблицы. В пяти турах они набрали 9 очков, тогда как «канониры» — 11.

«Кристал Пэлас» в прошлом туре обыграл на выезде «Брайтон» 3:1. «Арсенал» не сумел переиграть «Эвертон» и довольствовался нулевой ничьей. При этом 18 декабря команды сыграли друг против друга в Кубке лиги. Подопечные Микеля Артеты переиграли «орлов» со счетом 3:2, благодаря чему вышли в полуфинал турнира и продлили свою беспроигрышную серию до 9 поединков.

Календарь и таблица АПЛ

Прогнозы и ставки

«Арсеналу» важно победить, чтобы не отставать в гонке за «Ливерпулем» и «Челси», которым он уступает 6 и 4 очка соответственно. Рассмотрим коэффициенты и прогнозы.

Букмекеры уверены в победе «канониров». Котировка составляет 1.49, тогда как на «орлов» они дают 7.30.

Эксперты LiveSport.Ru полагают, что команды снова обменяются голами. В своем прогнозе они предложили две ставки с учетом тотала и голов.

полагают, что команды снова обменяются голами. В своем прогнозе они предложили две ставки с учетом тотала и голов. Искусственный интеллект считает, что в этот раз игра будет скромнее по счету и прогнозирует ничью 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Кристал Пэлас» — «Арсенал» можно посмотреть на LiveCup.Run. Помимо этого сайт предлагает предматчевую статистику, стартовые составы и коэффициенты букмекеров.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 100€ Новым игрокам