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    Роберт Левандовский «Барселона» — «Атлетико». Онлайн
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    Конте — об игре «Наполи»: Мне не понравилось ничего во втором тайме

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    Главный тренер «Наполи» Антонио Конте раскритиковал игру своей команды в матче 17-го тура итальянской Серии А против «Дженоа» (2:1).

    Антонио Конте — главный тренер «Наполи»
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    Антонио Конте — главный тренер «Наполи»

    «Нам нужно защищаться, атакуя, а не сидеть сложа руки и позволять сопернику перехватывать инициативу. Когда я говорю о шагах и улучшениях, я имею в виду именно это. Сегодня нам повезло, мы могли бы с лёгкостью сидеть здесь и лить горькие слёзы. Я не хочу лить горькие слёзы.

    Парни должны понимать, что они должны играть от начала и до конца, постоянно держа ногу на педали газа. Мне не понравилось ничего во втором тайме. Защищаться, атакуя, — вот наша мантра», — приводит слова Конте Football Italia.

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    • После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 38-ю очками в активе. В следующем поединке неаполитанцы сыграют против «Венеции» 29-го декабря.

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