Конте — об игре «Наполи»: Мне не понравилось ничего во втором тайме

Главный тренерраскритиковал игру своей команды в матче 17-го тура итальянской Серии А против(2:1).

«Нам нужно защищаться, атакуя, а не сидеть сложа руки и позволять сопернику перехватывать инициативу. Когда я говорю о шагах и улучшениях, я имею в виду именно это. Сегодня нам повезло, мы могли бы с лёгкостью сидеть здесь и лить горькие слёзы. Я не хочу лить горькие слёзы.

Парни должны понимать, что они должны играть от начала и до конца, постоянно держа ногу на педали газа. Мне не понравилось ничего во втором тайме. Защищаться, атакуя, — вот наша мантра», — приводит слова Конте Football Italia.

После этого матча «Наполи» занимает 1-е место в таблице Серии А с 38-ю очками в активе. В следующем поединке неаполитанцы сыграют против «Венеции» 29-го декабря.